حظك اليوم الإثنين 20-7-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية، والتي دائما ما تجعله في مناصب قيادية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر الجديد يتنافر مع المشتري في منزل العلاقات وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر واهتم بألا تفقد تركيزك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.