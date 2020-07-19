البرلمان يناقش تعديلات قانون بيت الزكاة والصدقات

عرض الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، التقرير الخاص بمشروع بتعديل قانون بيت الزكاة والصدقات.

وبدأ مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.

ويهدف مشروع القانون، إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة وتعديل السنة المالية لتكون وفقاً للسنة الميلادية بدلاً من العام الهجري.

وقبل بدء عرضه، قدم عبدالعال، واجب العزاء للدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في وفاة نجله، وعقب "العبد" قائلًا "عزاؤكم مشكور.. وذنبكم مغفور".