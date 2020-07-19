بعد قرار "الموسيقيين".. الشرنوبي يحذر سارة الطباخ من التعامل باسمه

أعرب الفنان محمد الشرنوبي، عن شكره وتقدير للنقابات الفنية الثلاث وغرفة صناعة السينما، بعد صدّور حكم قضائي لصالحه بعدم منعه من مزاولة مهنته.

وأصدّر الشرنوبي، بيانًا، أوضح فيه كامل احترامه لتلك الجهات التي رفضت قرار وقفه عن العمل أو منع الشركات من التعامل معه بسبب الشكوى المقدمة من المنتجة سارة الطباخ.

وحذر الشرنوبي، في بيانه، سارة الطباخ من التعامل باسمه أو بالنيابة عنه بشأن أي عمل فني أو "تسلم مستحقات مالية".

وأكّد أنَّه مستمر في الإجراءات القانونية ضد سارة الطباخ بصفتها الممثلة القانونية لشركة "إيرث برودكشن".

واختتم الشرنوبي، بيانه مطالبًا من الجميع عدم الالتفات إلى تحذيرات التي تصدّر من سارة الطباخ للشركات والتي تهدف منها لمنعه من العمل وإبراز موهبته.