زايد تناشد متعافي كورونا التبرع بالبلازما: كل شخص يقدر ينقذ 2

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنها أقدمت على التبرع بالدم في اليوم العالمي للتبرع بالدم، حرصًا منها على المشاركة والتضامن، "هنكون في يوم من الأيام إحنا أو أهالينا محتاجين ده".

وأضافت "زايد"، خلال تقرير عرضه الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر": "فرصة أقول للمتعافين من فيروس كورونا وخاصة في المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس أنهم يقبلوا على مراكز خدمات الدم للتبرع بالبلازما"، وذلك من أجل المساعدة في إنقاذ ارواح المواطنين المصابين بالفيروس، "كل واحد يقدر ينقذ 2".

كما ناشدت وزيرة الصحة والسكان، المواطنين بالتبرع بالدم، فكان أكثر من 138 ألف شخص قد وقع رغبة للتبرع بالدم، وهناك أكثر من 5 آلاف حالة جاءت على أرض الواقع وتبرعت بالدم، وهذه تُعد مبادرة مهمة جدًا وتنم عن التضامن بين فئات الشعب.

وتابعت: "عندنا معمل مركزي لنقل خدمات الدم وهو الوحيد اللي معتمد بشكل دولي كبير جدا، المتبرع هيتم فحصه إكلينيكيا لو ثبت أنه ملائم للتبرع يتبرع ونفحص الدم بعد ذلك لضمان مأمونية الدم".