بعد تبرعه.. هاني يونس يناشد المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما

كشف الكاتب الصحفي هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تفاصيل تبرعه ببلازما الدم بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد.

وقال "يونس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه لا يشعر بالنار إلا من اكتوى بها، لافتًا أن مرضى فيروس كورونا الذين شعروا بأهمية بلازما المتعافين يجب أن يبادروا بالتبرع بها طالما كتب الله له النجاة من المرض.

وأوضح أنه لم يكن يعاني من أعراض شديدة للفيروس مثل الاختناق أو ارتفاع بدرجة الحرارة وتكسير العظام، لافتًا إلى أن أعراض الإصابة لديه كانت بسيطة جدًا.

وكشف "يونس" عن تدخله لتوفير بلازما متعافين لطبيب أصيب بفيروس كورونا لإنقاذ حياته، مطالبًا المتعافين والذين تجاوز عددهم 25 ألف شخص، أن يتبرعوا بالبلازما لإنقاذ الحالات المصابة مذكرًا بقول الله تعالي "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وأثنى المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، على دور المركز القومي لخدمات نقل الدم، مشددًا على أن التبرع بالبلازما ليست له أي أضرار ويمكن التبرع بالبلازما كل شهر والتبرع بالدم كل 3 شهور معتبرا أن التبرع بالبلازما والدم صدقة عن الصحة.