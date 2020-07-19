رئيس الوزراء اليمني: مصر حاضرة دائما في وجدان كل يمني

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن مصر دائمًا حاضرة في وجدان كل يمني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الكثير من الملفات.

وتابع، أن قيادة البلدين لديهما رؤية موحدة حول طبيعة المخاطر التي تهدد المنطقة والأمن القومي العربي، موضحًا أن الأمن القومي اليمني والأمني المصري مترابطان.

ووجه، الشكر البالغ للقيادة المصرية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي على استقباله في هذا التوقيت الدقيق.

وأشار إلى أنه تباحث مع مدبولي بشأن ترابط الأمن القومي اليمني والمصري وطبيعة المخاطر التي تهددهما والتحديات التي تواجه اليمن، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تعول كثيرًا على اتفاق الرياض في تحقيق الاستقرار السياسي في بلاده.