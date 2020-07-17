بينهم أطباء.. "أمجاد اليمن" تساعد غير القادرين في ظل كورونا: كلنا واحد

قبل 6 سنوات وحين اشتدت الأزمة في اليمن، جاء المهندس اليمني جمال صالح إلى مصر تاركًا مسقط رأسه في صنعاء ليبدأ مرحلة جديدة من حياته قرر أن يستغل جزءًا كبيرًا منها في مساعدة الجاليات من أبناء بلده بل والمصريين من غير القادرين، كلما استغاث به أحد لمساعدة قدم له يد العون وفي غضون وقت قليل تحول الجهد الفردي إلى جمعي خلال أزمة فيروس كورونا تطوع معه العديد من أبناء اليمن على أرض مصر، "بنقدم مساعدات للكل قد ما نقدر دورنا نقف جنب بعضنا في الغربة"، يقول في بداية حديثه لـ"الوطن".

حين زادت الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القليلة الماضية في مصر وأصيب العشرات من أبناء الجالية اليمنية، وتوقفت أعمال البعض منهم التزاما بقرارات الحظر، وبحسب رواية اليمني جمال صالح لـ"الوطن" اتحدت جهوده مع أصدقائه اليمنيين المقيمين في القاهرة وبدأوا بتوزيع شنط رمضان للأسر المحتاجة لدعمهم في وقت الأزمة، وسرعان ما بدأوا توعية الأهالي بطرق الوقاية ومخاطر الفيروس عبر حملات ميدانية والكترونية عبر الانترنت لغرابة وحداثة الأمر على الجميع الأمر الذي زاد العبء على الأسر اليمنية القادم بعضها إلى مصر في رحلة علاجية طارئة.

الحالات الصحية الصعبة يتم تحويلها إلى منظمات الهجرة الدولية بمصر لمتابعة حالتها

بتطوع من أطباء يمنيين وطلبة دارسي السنة النهائية في الطب بمصر، اتحدوا لمساندة أبناء الجاليات اليمنية المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، تم توعيتهم بخطوات التعامل مع مريض كورونا في العزل المنزلي، تحت إطار مبادرة أمجاد اليمن، وفي حال كانت الحالة المرضية تتطلب المستشفى يتم مساعدتهم في ذلك، "بعض العالقين اليمنيين أصيبوا بالفيروس وتم شفاؤهم في مصر وكثير منهم عاد إلى اليمن بعد انتهاء رحلته"، وبحسب قول جمال صالح مؤسس المبادرة، الحالات المرضية الصعبة يتم مساعدتها لتلقي العلاج اللازم من خلال التواصل مع منظمات الهجرة الدولية بمصر.

الدعم الطبي خلال أزمة كورونا ليست الخدمة الوحيدة التي قدمها أفراد المبادرة اليمينة القائمة على أرض مصر بل حرصوا على تقديم دورات تعليم اللغة الانجليزية من خلال أحد المتطوعين ودورات مجانية أونلاين في تخصصات مختلفة لاستغلال أوقات الفراغ بالشكل الأمثل خلال الأشهر الماضي، "الدورات التدريبية تمت على يد يمنيين متطوعين وبعضها كان يتعلق بكيفية التعامل مع الإنترنت وبرامج التواصل المختلفة أهمها زووم الذي بات مستخدما بكثرة خلال أزمة كورونا" وبعض التدريبات تم تدريسها من خلال يمنين مقيمين في دول أوروبا متطوعين بخدمة أهل بلدهم.

"مساعداتنا مش مقتصرة على اليمنيين بتشمل أسر المصريين غير القادرين في منطقة فيصل وأرض اللواء"، استكمل جمال صالح حديثه عن مباردة أمجاد اليمن التطوعية، لافتًا إلى أن هدفهم هو دعم إثبات دورهم الفعال في المجتمع المصري ودعم بعضهم البعض إلى أن تعد الأمور مستقرة كما كانت عليه من قبل.