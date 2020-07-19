31 ألف طن قمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17300 طن، تشمل 1500 طن نترات أمونيوم، و14300 طن فوسفات، و1500 طن ملح، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22728 طنًا، تشمل 3708 أطنان حديد، و10370 طن ذرة، و5000 طن فول صويا، و2700 طن زيت طعام، و950 طن خشب زان.

ووصل إجمالى حركة الصادر من الحاويات إلى 690 حاوية مكافئة تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا ومالطا، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 1152 حاوية مكافئة، و2517 حاوية مكافئة ترانزيت.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 31043 طنًا، فيما غادر 1386 شاحنة، منها 481 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 25723 من البضائع العامة.