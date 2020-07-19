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محمود مسلم

خطة لتطوير عنابر الإنتاج الداجني بكفر سعد ودمياط

كتب:

سهاد الخضري
06:33 م | الأحد 19 يوليو 2020
بسعة 3000 كتكوت ... وكيل زراعة دمياط يتفقد عنابر الإنتاج الداجني بكفرسعد

بسعة 3000 كتكوت ... وكيل زراعة دمياط يتفقد عنابر الإنتاج الداجني بكفرسعد

قام المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، بتفقد 4 عنابر الإنتاج الداجني بمركزي كفر سعد ودمياط، بسعة 3 آلاف كتكوت في العنبر الواحد.

وقال "عبدالسميع" إنه سيتم البدء برفع كفاءة وتطوير عنبرين بالمجلس الزراعي بكفر سعد ودمياط، من خلال التنسيق مع إدارة المجالس الزراعية بوزارة الزراعة.

وأشار "عبد السميع" إلى اهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية، ورفع المستوى العام للعمل بالقطاع الزراعي.

كما تفقد وكيل الوزارة ومرافقوه المساحات التي خُصصت لإقامة صوبتين لإنتاج الخضر بمقر الإدارة الزراعية بكفر سعد، وتكون تابعة للمجالس الزراعية.

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