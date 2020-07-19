خطة لتطوير عنابر الإنتاج الداجني بكفر سعد ودمياط

قام المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، بتفقد 4 عنابر الإنتاج الداجني بمركزي كفر سعد ودمياط، بسعة 3 آلاف كتكوت في العنبر الواحد.

وقال "عبدالسميع" إنه سيتم البدء برفع كفاءة وتطوير عنبرين بالمجلس الزراعي بكفر سعد ودمياط، من خلال التنسيق مع إدارة المجالس الزراعية بوزارة الزراعة.

وأشار "عبد السميع" إلى اهتمامه البالغ بتطوير المشروعات التابعة للمديرية، ورفع المستوى العام للعمل بالقطاع الزراعي.

كما تفقد وكيل الوزارة ومرافقوه المساحات التي خُصصت لإقامة صوبتين لإنتاج الخضر بمقر الإدارة الزراعية بكفر سعد، وتكون تابعة للمجالس الزراعية.