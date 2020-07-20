خالد الصاوي ينفي تعاقده على "كنتي في خيالي": لا أعرف شيئاً عنه

أكد النجم خالد الصاوي عدم صحة ما تردد أخيراً بشأن استعداده لتقديم لفيلم قصير تحت عنوان "كنتي في خيالي" مع الفنانة أروي جودة.

وقال "الصاوي"، لـ "الوطن"، إنه لم يتلق عرضاً بهذا الفيلم، ولم يتنامى إلي مسامعه أي شيء بشأنه، مضيفاً أنه مرتبط بتصوير فيلمي "هيكل نظمي" و"30 مارس" بالإضافة إلي مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وكان المخرج أحمد خالد موسى قد نشر صورة تجمعه بـ "الصاوي" من كواليس فيلم "30 مارس" الذي كان يصوره حينها بمنطقة مصر الجديدة، وذلك قبل انتقاله إلي منطقة الكيت كات لتصوير عدد من المشاهد التي جمعت الفيشاوي بالفنانة ندي موسي التي تظهر كضيفة شرف ضمن أحداث الفيلم، الذي لم يتحدد بعد موعداً لعرضه.

ويشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، صبري فواز، محمد جمعة، محمد علي رزق وكوكبة من النجوم، من تأليف حميد المدني.