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محمود مسلم

السعودية تعلن إجراء أمني استثنائي خلال موسم الحج

كتب:

وكالات
07:22 م | الأحد 19 يوليو 2020
موسم الحج

موسم الحج

أعلن قائد قوات أمن الحج، اللواء زيد الطويان، عن اكتمال الاستعدادات الأمنية لموسم الحج، والذي سيكون وفق أعداد محدودة وإجراءات احترازية مشددة.

وقال الطويان إن هناك طوق أمني كامل على المشاعر والحجاج خلال تنقلاتهم، موضحا أن دخول المشاعر المقدسة سيكون للمصرح لهم، بحسب صحيفة "اليوم" السعودية.

وشدد الطويان على فرض عقوبات على المخالفين، وأنه لن يكون هناك حملات خلال هذا الموسم الاستثنائي.

ونشرت وزارة الحج والعمرة، أنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.

وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا. 

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