عبد العال ينهي الجدل حول قانون الإفتاء: لن ننال من استقلال الأزهر

أنهى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حالة الجدل الدائرة بين رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان ومقدم مشروع قانون بتنظيم عمل دار الإفتاء الدكتور أسامة العبد وممثل الآزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى ،بعد أن أعلن رفض الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء لمشروع القانون .

وقال "عبد العال "أخشى أن ينتقد الإعلام سواء هنا أو هناك أننا ننال من استقلال الآزهر الشريف ،وأخشى أن يأخذ الحديث شكلا أخر،ولاسيما أننا نبحث عن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء ,وشدد "عبد العال "قائلا :الآزهر الشريف راسخ وثابت ،ولايمكن المساس باستقلاله .كان الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية قد أبدى اعتراضه على كلام ممثل الآزهر الشريف قائلا :لماذا هذة الضجة الآن ،ولاسيما أن كل الاجتماعات حضرها ممثلو هيئة كبار العلماء والآزهر الشريف .