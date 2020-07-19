وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات السويس ويحث الطلاب على البعد عن الغش

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ووفد يرافقه من مشيخة الأزهر، لجان امتحانات معهد فتيات كبريت، وفتيات السويس، وبنين السويس، ولجنة معهد المستقبل، الإعدادية الثانوية بمحافظة السويس.

وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة الغش بكل أشكالها، إعمالًا لتعاليم الإسلام واحترامًا لتكافؤ الفرص بين الطلاب حتى يحصل كل طالب على حقه، ويشجع الطلاب على الاجتهاد والمذاكرة، محذرًا الطلاب من السير خلف مواقع الغش التي تخدعهم بنشر امتحانات قديمة وتشتت انتباه الطلاب وتضيع وقتهم، وأن أفضل وسيلة للنجاح هي التوكل على الله والمذاكرة بجد واجتهاد.

واطمأن من الطلاب على عدم وجود أي مشكلات تتعلق بأسئلة الامتحانات أو أي عقبات تواجههم داخل لجان الامتحانات، ووجود الكمامات والمطهرات والتعقيم الدائم للجان، مؤكدًا على أن الأزهر يحرص أشد الحرص على توفير المناخ الملائم للامتحانات، وأنه يتم تسيير لجان متابعة بشكل يومي من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد إلى لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباطها.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن نتائج المواد التي تم تصحيحها وأعلن عنها يوم الخميس الماضي مبشرة وتدعو للتفاؤل، وتحتاج إلى مواصلة الجهد من الطلاب لاستمرارها على هذا النحو في باقي المواد، وأن مصر تحتاج إلى سواعد أبنائها النابغين المجتهدين كي يبنوا مستقبلهم بأيديهم وعقولهم وأفكارهم وابتكاراتهم.