الكهرباء: العداد مسبوق الدفع لا يفصل في الإجازات وبه لمبه تنبيه للرصيد

أعلن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الكثير من مستهلكى مرفق الكهرباء يعتقد أن العداد مسبوق الدفع يفصل التيار الكهربائى فجأة عن المستهلك وبدون أى إنذارات مسبقة بعد نفاذ الرصيد بالعداد، وهو أمر غير صحيح وغير دقيق.

وأشار المرفق إلى أن العداد مسبوق الدفع به لمبة إنذار تضئ باللون الأحمر عندما يقترب من نفاذ الرصيد، علاوة على أنه مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائى فى الأجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكن المشترك من إعادة شحن الرصيد مع أول يوم عمل، كما أن منافذ شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أصبحت منتشرة فى كل مكان بأنحاء الجمهورية ويمكن شحن الرصيد فى أى وقت ومن أى مكان.