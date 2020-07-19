رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوجه رسالة للإعلاميين في ذكري انطلاق البث

توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بكلمة للإعلاميين بمناسبة إنطلاق البث التليفزيوني بمصر قبل 60 عام، وقال زين خلال كلمته: "أتوجه بخالص التهنئة لجميع أبناء الهيئة الوطنية للإعلام زملاء العمل بمناسبة الذكرى الستين لانطلاق البث التليفزيوني في مصر حيث كانت الانطلاقه للتليفزيون العربي في يوليو عام 1960 عندما افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنذ انطلاقه يصنع إعلام تنويري توعوي بمهنية ومصداقية وحرفية".

وأضاف: "ستون عاماً من الإبداع والتميز.. ستون عاماً من التألق، ومنذ انطلاقه وعمالقة ورموز الإعلام الوطني يرسخون قيم وتقاليد المجتمع المصري الأصيل ينشرون الوعي والثقافة والتنوير بين أطياف المجتمع يسهمون في بناء الشخصية المصرية الأصيلة من حب الأوطان وغرس الانتماء والعطاء للوطن، فهو بحق الجيل الذهبي للإعلام المصري و جيل بعد جيل يحقق التليفزيون المصري نجاحات كبيرة بعطائهم اللا محدود ويمتد العطاء ليصنع نجاحات كبيرة في القنوات الخاصة المصرية والعربية بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة".

وأضاف: "لا ننكر أنه في فترة سابقة حدث تراجع في دور الإعلام الوطني لكنه يمتلك من المقومات التي مكنته من تحقيق انطلاقة جديدة لاستعادة دوره بقوة وتحقيق التأثير والمنافسة وستحقق هذه الانطلاقة كافه أهدافها بتلاحم أبناء الوطنية للإعلام و إصرارهم على تحقيق النجاح فهم ورثه جيل عمالقة ورموز الإعلام في العالم العربي وهم من يحملون أمانه الكلمه ومسئولية نشر الوعي بمهنية ومصداقية وحرفية و مستمرون في عملية تطوير وتحديث أليات العمل بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام وتجويد المحتوى الإعلامي والشكل بما يحقق المنافسة والتأثيرولاشك أننا نمر بظروف ومشاكل في ملفات عديده ولكن الجهود مستمرة والعمل على تعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار و حلول جديدة، وتتواصل الجهود لحل مشكلات المستحقات المالية والإدارية للعاملين".

وأضاف أيضا: "ومؤخرا تم مخاطبة وزير المالية لتوفير التمويل اللازم لترقية العاملين وفقاً لمواد قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتضمن ( تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار ، وفى حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها ) وذلك بعد أن تم حصر جميع العاملين المستحقين للترقي بمختلف المجموعات النوعية بجميع قطاعات الهيئة.

واختتم "أخيراً أدعوا أبنائي وزملائي الي التكاتف وبذل كافة الجهود لتقديم إعلام وطني قوي مؤثر يساند الدولة المصرية فى معركة البناء والتعمير ومعركة هزيمة ودحر الإرهاب.. إعلام ينشر الوعي ويتصدى للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة إعلام يحقق التنافس بما يحقق ايضاً مصلحة كافه العاملين".