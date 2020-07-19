"الطيب" يتدخل.. أهالي الرزيقات يدعمون عالقين سودانيين بالطعام والعلاج

كعادة "الصعايدة"، تسابق أهالي قرية الرزيقات قبلي، التابعة لمركز أرمنت، جنوب غرب الأقصر، لتقديم المساعدات لعدد من الأشقاء السودانيين العالقين على حدود القرية، بعدما رفضت سلطات بلادهم عودتهم، وأغلقت الحدود بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

ووفر الأهالي كميات من الطعام والمياه والأدوية العلاجية، وكذلك كميات من الكمامات الطبية والكحول والكلور، وتم توزيعها على الأشقاء السودانيين، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

وشهدت القرية توافد عدد كبير من الأشقاء السودانيين تخطى عددهم حتى الآن 600 شخص، من بينهم سيدات وأطفال ومسنين ومرضى، كانوا في طريقهم لعبور الحدود المصرية للعودة إلى وطنهم السودان، إلا أن سلطات الأخيرة منعتهم من الدخول، وذلك ضمن إجراءاتها للتعامل مع الجائحة العالمية.

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منذ قليل، اتصالات مع عدد من الجهات المعنية في مصر، وذلك لبحث آليات إنهاء أزمة الأشقاء السودانيين العالقين بقرية الرزيقات، لإيجاد حلول ولو بشكل مؤقت، من بينها توفير مكان للمبيت، وتوفير المساعدات العاجلة لهم، فضلًا عن عزمه التواصل مع الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والسفير السوداني في القاهرة لبحث سبل عودة العالقين إلى بلادهم.