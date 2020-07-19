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"برايم سبيد ميديكال" تكشف تفاصيل إجراء فحوصات كورونا في السيارات

كتب:

شريف سليمان
08:34 م | الأحد 19 يوليو 2020
كورونا

كورونا

قال محمود لاشين رئيس مجلس إدارة برايم سبيد ميديكال، إن خدمة "درايف ثرو"، متبعة في كل دول العالم المتقدمة، بدأت في أمريكا ثم اليابان، ودخلت السعودية والإمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هذه الطريقة هي الأكثر أمانا في جمع عينات كورونا دون نقل العدوى، حيث يكون المريض جالسًا في سياراته ويغلق ثلثي الشباك ومن يسحب الكمامة يكون مرتديًا كمامته.

وأردف أن الحصول على العينات وإجراء الكشف من خلال هذه الطريقة يمتلك نفس الجودة التي تمتلكها الفحوصات التي تجرى في المعامل المركزية، لكنه يقلل الوقت.

وأوضح: "نعمل بهذه الطريقة في 6 مناطق بـ5 محافظات مختلفة على مستوى مصر، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثل جامعة بنها وجامعة بورسعيد والجامعة الأمريكية وجامعة عين شمس وجامعة النيل والعلمين الجديدة وجارِ حاليًا فرع في جامعة الإسكندرية غدًا أو بعد غدًا، ثم جامعة المنصورة".

وتابع، أن نتيجة التحليل تظهر خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، ويحصل عليها المواطن من خلال تطبيق عبر هاتفه أو الواتس آب، ويستطيع الحصول عليها باليد إذا كانت مدفوعة كأن يريد تقديمها إلى أي جهة.

وأشار، إلى أن تكلفة مسحة pcr تبلغ ألفي جنيه، أما تحليل الأجسام المضادة فيكون تكلفته 400 جنيه.

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