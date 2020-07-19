وفاة ثانية في الخليل بفيروس كورونا ترفع الحصيلة في فلسطين إلى 64

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة مواطنة (53 عاماً) من مدينة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 64.

وأضافت الوزارة- في بيان ننشرته وكالة أنباء فلسطين، تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات النشطة إلى 7,895 إصابة.

وكانت الصحة، أعلنت في وقت سابق عن وفاة مواطن (69 عاما)، من يطا في الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".