العسال: مصل كورونا سيتاح في الأسواق في الربع الأخير من العام الجاري أو بداية 2021

قالت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن نقص أرقام إصابات فيروس كورونا علامة تدعو إلى التفاؤل على أننا تجاوزنا الذروة.

وأضافت العسال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن أمريكا والصين تعرضتا لموجة ثانية من الفيروس، متابعةً: "محدش عنده قراءة تامة لسلوك الفيروس، ومش معنى إن الأعداد تقل إننا نتخلى عن الحذر، لكن يجب الاستمرار في الالتزام بالمحاذير حتى ننتهي من الفيروس، وإلا فإننا قد نواجه الموجة الثانية من الفيروس إذا حدث تراخٍ".

وتابعت: "لا كلام يوصف مجهود الفرق الطبية من أطباء وتمريض وفنيين، لقد بذلوا مجهودًا غير عادي، وأكثر من مستشفى عزل استعادت نشاطها السابق وتقديم الخدمة الطبية المعتادة بسبب نقص الإصابات وعدم التزاحم على المستشفيات ومعظم الإصابات تُعاجل في المنازل، والاحتياج لأسرة الرعاية في تناقص مستمرة".

وأردفت أن البروتوكول المصري من الأشياء التي يجب أن يفخر بها المصري، حيث إنه صمد في وجه كل التغيرات التي حدثت في العالم؛ وأثبت كفاءته ومعدلات الوفيات كانت مقبولة عالميا وتتناقص.

وأشارت إلى أن مصر أجرت اتصالاتها على أعلى مستوى مع العديد من الدول والشركات التي أعلنت قرب انتهائها من الوصول إلى عقار أو مصل الفيروس، حيث جرى التعاقد على مصل من إنجلترا وسيكون متوفرًا في مصر بمجرد نزوله إلى الأسواق، موضحةً أن مصل كورونا سيكون متوفرًا في الربع الأخير من هذا العام أو اول العام المقبل.