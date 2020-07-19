لجنة مكافحة كورونا: تأثير "أسبوسيد" على الفيروس محل دراسة

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، إنه لا يوجد دواء خاص لفيروس كورونا أجمع عليه العلماء، لافتة إلى أن كل الأدوية مازالت تحت الدراسة السريرية وبنسب نجاح متفاوتة ومتقاربة تقريبا، كما أنه لا يوجد مصل أو لقاح لمنع الإصابة بالفيروس.

وأضافت "العسال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه يمكن رفع المناعة العامة من خلال الرجوع لممارسة الحياة الطبيعية مثل الرياضة وتناول الطعام المتوازن والمحافظة على قواعد الصحة العامة.

وأشارت إلى أن دواء "فوليك أسيد" هو نوع من أنواع الأدوية المكملة لرفع نسب الحديد والمناعة مثل الفيتامينات بشكل عام، لافتة إلى أن هناك بعض الدراسات أشارت إلى أن كورونا قد يتسبب في إحداث تجلطات فكان هناك دراسات حول أدوية السيولة، متابعة: "هناك نقاش حول دواء أسبوسيد تحت الدراسة ولم يؤكد فعاليتها أو ينفي أن ملهاش تأثير".