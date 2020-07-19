وزارة الرياضة: الدراجات المطروحة للشباب صناعة مصرية 100%

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تتواجد باستمرار وسط الشباب والمواطنين في تنفيذ كافة المبادرات التي من شأنها الإضافة والمساهمة في الحياة المصرية من خلال ممارسة الرياضة أو تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأضاف "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هناك تعاون كبير بين الوزارة والمؤسسات والهيئات المختلفة، ولا سيما الهيئة العربية للتصنيع، لبحث توسيع مبادرة "دراجتك صحتك" والتي أطلقتها الوزارة ووزعت في مراحلها الأولى ما يقرب من 1000 دراجة.

وأشار إلى أن الوزارة ستنفذ مراحل متتالية الفترة المقبلة من المبادرة، وسيتم توزيع تلك الدراجات على نطاق واسع، مؤكدا أن الدراجات صناعة مصرية 100%، إذ أن هناك نوعين من الدراجات الأولى الدراجة الجبلية ويبلغ سعرها 1932 جنيه، أما الدراجة الرياضية 2300 جنيه، مشددا أن الوزارة تقدم دعما لتلك الدراجات حيث أن سعرها أقل من السوق.

وأكد أن أي شاب يستطيع الحصول على تلك الدراجة من خلال "بوابة مصر للشباب والرياضة"، والتقدم للحجز بمنتهى الشفافية، حيث يتم كتابة البيانات والاطلاع على الشروط، ويتقدم من خلال الميعاد المحدد والشراء في مركز شباب الجزيرة.