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الخارجية الفلسطينية: 183 حالة وفاة و3683 إصابة في صفوف الجالية بالخارج

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أ ش أ
10:04 م | الأحد 19 يوليو 2020
الخارجية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في تقريرها الصادر اليوم الأحد ، بارتفاع عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية في الخارج إلى 183 حالة وفاة و3683 إصابة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلصسطينية "وفا" أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 14 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من شيكاغو، ونيو اورليانز، ومتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2018، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.

وأشارت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الموريتانية الى تسجيل حالة تعافي جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 5، فيما تبقى حالتان نشطتان وتخضعان للحجر المنزلي.

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