كريم السبكي يروج لـ"صاحب المقام" ويعلن عرضه بعيد الأضحي المبارك

نشر المنتج السينمائي كريم السبكي، البوستر الدعائي، لفيلم "صاحب المقام"، المقرر طرحه للجمهور حصريا على "شاهد VIP"، حيث تعتبر تلك هي المرة الأولى لطرح فيلم على platform قبل نزوله بالسينمات، بعيد الأضحي.

وعلق المنتج على البوستر قائلاً، "فيلم صاحب المقام لأول مرة في الشرق الأوسط على شاهد.. فيلم عيد الأضحى".

"صاحب المقام" بطولة، يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، الراحل إبراهيم نصر، محمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، تأليف إبراهيم عيسى، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد العدل، ويطرح حصريا على شاهد VIP يوم 30 يوليو من الشهر الحالي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك للجمهور تحت شعار السينما في بيتك.

وتعتبر هذه التجربة الأولى في الشرق الأوسط، التي يطرح فيها فيلم سينمائي عن طريق platform قبل نزوله بدور العرض السينمائية، ويعد الأمر مخاطرة كبيرة، لكن صناع العمل أرادوا أن يكونوا حريصين على عرض العمل للجمهور في البيوت، نظرا للظروف الراهنة، تحت شعار "السينما في بيتك".