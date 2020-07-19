رئيس التحرير

محمود مسلم

إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بفيديو كوميدي: "الله يرحمك يا حبيبي"

كتب:

ضحى محمد
11:23 م | الأحد 19 يوليو 2020
إيمي طلعت زكريا

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا فيديو كوميدي يجمعها بوالدها طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "إيمي" علي الفيديو قائلة، "أنا وبابا .. الله يرحمك ياحبيبى .. بنت أبوها".

يذكر أن أخر أعمال إيمي التي شاركت بها مسرحية "الزهر لما يلعب" من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري .

اقرأ المزيد:

إيمي طلعت زكريا تسترجع ذكرياتها مع والدها: "وفاتك أصعب اختبار مررت به"

إيمي طلعت زكريا: قدرت أعوض كل حاجة إلا فراق أبويا

إيمي طلعت زكريا لـ"الوطن": أبي يأتيني برسائل في أحلامي

إيمي طلعت زكريا تكشف كواليس ظهورها مرتدية "سكيرت" عليها صورة والدها