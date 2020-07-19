إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها بفيديو كوميدي: "الله يرحمك يا حبيبي"

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا فيديو كوميدي يجمعها بوالدها طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "إيمي" علي الفيديو قائلة، "أنا وبابا .. الله يرحمك ياحبيبى .. بنت أبوها".

يذكر أن أخر أعمال إيمي التي شاركت بها مسرحية "الزهر لما يلعب" من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج طارق الإبياري .