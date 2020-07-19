حملة لضبط وصلات المياه والصرف الصحي غير القانونية بالقليوبية

أصدر المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، تعليمات بضرورة المرور دوريًا لملاحقة مستخدمي الوصلات الخلسة.

ووجه رئيس الشركة بضبط المتهربين من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمة مياه الشرب، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي، دون سداد مستحقات الشركة، بهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات في إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقه، واصلاح النظام الهيكلي لمنظومة مياه الشرب.

وفى هذا الصدد، قامت لجان مشكلة من القطاع التجاري بمتابعة العدادات ورفع الوصلات الخلسة، وتحرير المخالفات للمتعدين بكافة أفرع الشركة، حفاظًا على حق الدولة، وحماية للمال العام.

‎كما تابعت اللجان العدادات مسبقة الدفع، والوصلات الخلسة، والعدادات المعطلة لاستبدالها.