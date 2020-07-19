استثمروا في شعوبكم.. روشتة نصائح صندوق النقد للحكومات في أزمة كورونا

قدمت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، حزمة من النصائح لحكومات العالم في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فركزت على أهمية تحديد فقه الأولويات خلال الفترة القادمة والتي تتكون من ثلاث محاور رئيسية، أول هذه المحاور جعل القطاع الصحي في أولوية الانفاق عبر دعم المستشفيات والأطباء والتمريض وثانيها تقديم الدعم المالي لقطاع الأعمال وللمواطنين الأكثر احتياجا مع ضرورة عدم سحب هذا الدعم بسرعة.

وأضافت "جورجيفا"، خلال حوارها مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن الأولوية الثالثة في هذه المرحلة أن نعلم هذا الوباء يُقدم لنا فرصا أيضا وبالتالي نصيحتي للدول أن توجه حوافزها المالية لدعم قدراتها التنافسية في المستقبل وخير مثال على ذلك الاقتصاد الرقمي وهو قطاع رابح خلال فتره الوباء لذا يجب أن تبذلوا كل ما في وسعكم كي لا تخسروا هذه الفرص".

وأعربت كريستالينا عن قلقها من أن تفرز تنامي ظاهرة التحول الرقمي في العالم على إثر جائحة كورونا فجوه بين المتقدمين والمتأخرين في التحول الرقمي، "أنا قلقة بالأخص أن نرى اتساعا للفجوة بين المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال الرقمي"

ووجهت نصيحة للحكومات قائلة "يجب أن تتأكد الحكومة أنها تتخذ إجراءات حاسمه لدعم هذا التحول، استثمروا في شعوبكم استثمروا في التعليم، استثمروا في الحماية الاجتماعية، لقد علمنا الوباء اننا جميعا بنفس قوه الضعفاء بينا، لذا تأكدوا من القيام بكل ما هو ممكن لدعم قوة تحمل المواطنين وليس فقط قوة قطاع الأعمال".