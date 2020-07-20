مدير صندوق النقد الدولي توجه نصائحها للأسواق النامية في أزمة كورونا

قالت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تضررت بشكل أكبر جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فالتأثيرات كانت أكثر قسوة على الاقتصاديات الناشئة، كون الوباء نفسه يؤثر عليهم مباشرة، مشيرة إلى أن هذه الاقتصاديات تعمد على قطاعات معينة، فشريحة كبيرة تنتمي لمصدري السلع وقد تضرروا من انخفاض أسعارها.

وأضافت "جورجيفا"، خلال حوارها في برنامج "القاهرة الآن"، الذي يُعرض على شاشة "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك اقتصاديات تعتمد في مصادر دخلها على التحويلات المالية ولذلك تضررت بانخفاض معدل هذه الحوالات، بالإضافة إلى أن العديد من البلدان النامية مواردها محدودة ولا تستطيع أن تتحمل ما تحتمله الاقتصادات الكبيرة.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن نصيحتها الدائمة للأسواق الناشئة وصانعي السياسات تكمن في ضرورة إدراك حقيقة أن الدول التي لديها أسس قوية هي الآن في وضع أفضل، ناصحة صناع السياسات في تلك البلدان "لا تتأخروا في تبني الإجراءات التي تبني مؤسساتكم وأنظمتكم المالية وتحقق استقرارا لبنوككم وتضمن توافر بيئة تنافسية لديكم كي لا يعاني مجتمع الاعمال من الروتين الحكومي".

وتابعت: "كل الأشياء التي كانت مهمة قبل الوباء أصبحت الآن أكثر أهمية ومن الضروري ضبط إيقاع بنود الانفاق العام بالشكل الصحيح".