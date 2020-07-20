تعافي 14 حالة من كورونا بمستشفى الأقصر العام

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي كورونا، مساء اليوم، خروج 14 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية على مدار مرتين متتاليتين.

ونجح أطباء المستشفى ذاته في إنقاذ طفلين بإحدى الحضانات بعد تعافيهما جراء عمليات ولادة قيصرية لأمهات مصابات بفيروس كورونا.

وفي ذات السياق، نجح أطباء المستشفى اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك ترتفع أعداد العمليات التي تم إجراؤها حتى الآن إلى 20 عملية متنوعة، كما تم خروج 361 حالة شفاء من كورونا، وتحت إشراف الدكتور أحمد خليل مدير العزل بالمستشفى.