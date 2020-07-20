رئيس التحرير

محمود مسلم

تعافي 14 حالة من كورونا بمستشفى الأقصر العام

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
09:18 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
جانب من خروج المتعافين

جانب من خروج المتعافين

أعلن مستشفى الأقصر العام المخصص لعزل مصابي كورونا، مساء اليوم، خروج 14 حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية على مدار مرتين متتاليتين.

ونجح أطباء المستشفى ذاته في إنقاذ طفلين بإحدى الحضانات بعد تعافيهما جراء عمليات ولادة قيصرية لأمهات مصابات بفيروس كورونا.

وفي ذات السياق، نجح أطباء المستشفى اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية جديدة لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك ترتفع أعداد العمليات التي تم إجراؤها حتى الآن إلى 20 عملية متنوعة، كما تم خروج 361 حالة شفاء من كورونا، وتحت إشراف الدكتور أحمد خليل مدير العزل بالمستشفى.

اقرأ المزيد:

إجراء عملية ولادة جديدة لمصابة بكورونا بمستشفى الأقصر العام

الأقصر تستعد لإدراج مستشفياتها ضمن نظام التأمين الصحي الجديد

رئيس هيئة التنمية الصناعية عن منطقة البغدادي: مجمع عالمي بأرض الأقصر

تعافي 31 مصاب كورونا بعزل إسنا جنوب الأقصر