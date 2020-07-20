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صرف سلع تموينية بـ37 مليون جنيه خلال 18 يوما في الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
09:20 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه خلال الفترة من 1 حتى 18 يوليو الجاري، تم صرف سلع تموينية بمبلغ 37.4 مليون جنيه بنسبة 87.1% من إجمالي قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

وأضاف "صلاح"، أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.47 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن يونيو الماضي لـ 66215 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

وتابع أنه تم أيضًا صرف 47 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية بمعدل 2.6 مليون رغيف/ يوم، وصرف 2687 طنا دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين.

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