تاون جاس: نعمل على إصلاح خط الغاز المكسور.. ومصدر ينفي حدوث انفجار

قالت شركة تاون جاس، إنه حدث كسر في خط غاز 250 HP 7، بار، نتيجة حفر بدون تنسيق لمقاول شركة السعدا بمنطقة محور الزمر.

وصرح مصدر مسؤول بالشركة، أنه لم يحدث أي انفجار أو حريق مؤكدا أن ما تم تداوله هو تهويل للموقف بسبب سماع صوت عالي عندما انكسر الخط، موضحا أن الصوت الذي حدث بسبب تدفق الغاز من الخط بضغط عال فجأة نظام لانكسار الخط.

واضافت الشركة أنه فور ورود البلاغ تحركت فرق الطوارئ بمنطقة العمرانيه إلى مكان الخط ويتم العمل الآن على إصلاحه.

وأشارت إلى أنه جارى حاليا الإصلاح واحتساب كمية الغاز المفقودة عن طريق الاسكادا، مؤكدة أنه لم يتم قطع الغاز عن العملاء.