بالفيديو.. اللحظات الأولى لكسر ماسورة غاز في العمرانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير للحظات الأولى من واقعة كسر ماسورة غاز طبيعي في نطاق ترعة الزمر الموجودة بحي العمرانية الواقع في الجيزة.

مقطع الفيديو القصير عبارة عن بث مباشر من نطاق منطقة كسر ماسورة الغاز، ويظهر فيه تجمع بعض الناس في المنطقة، ويظهر بوضوح صوت تسريب الغاز بشكل عال، قبل أن تغلق السلطات المحابس لوقف التسريب.

وأكدت محافظة الجيزة، منذ قليل، على أنه جار إصلاح كسر ماسورة الغاز الطبيعي الموجود في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، وذلك بعد اتخاذ التدابير المبدئية للإصلاح.

وعبر صفحة أخرى على موقع فيس بوك، تهتم بأحداث حي العمرانية، انتشر فيديو آخر من منطقة الكسر بعد إيقاف التسريب، إذ يتضح فيه تمام اختفاء صوت التسريب العالي، وكتبت الصفحة إنه قُطع التيار الكهربي عن المباني المجاورة لمكان الواقعة.

وشددت المحافظة على أنه جرى إغلاق محابس الغاز في المنطقة من أجل إيقاف التسريب، وأنهم عملوا على تكثيف المجهودات للانتهاء من الأعمال بتواجد ميداني لقيادات محافظة الجيزة وقوات الحماية المدنية.

وحاليا، تعمل قوات أمن الجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة، أعمال الإصلاح لكسر ماسورة الغاز المذكورة في حي العمرانية.

أكد مصدر مسؤول بحي العمرانية في تصريحات خاصة سابقة لـ"الوطن"، السيطرة على تسريب الغاز الذي وقع نتيجة وقوع كسر في ماسورة غاز بنطاق ترعة الزمر في حي العمرانية.