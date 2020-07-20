فيديو وصور.. تفاصيل 25 دقيقة رعب في العمرانية بعد كسر ماسورة غاز

"25 دقيقة".. هى المدة الزمنية التى شهد فيها سكان شارع ترعة الزمر فى منطقة العمرانية، حالة من الرعب والفزع، بعد انقطاع الكهرباء والغاز عنهم نتيجة كسر ماسورة الغاز بالشارع .

وقالت مصادر أمنية إنه أثناء إجراء أعمال حفر للكوبرى الجديد، وقع كسر في ماسورة غاز ونتج عنه صوت انفجار.. وبمجرد وقوع الحادث انتقلت قوة من مباحث الجيزة والقيادات الأمنية بالتنسيق مع المحافظة، حيث انتشرت القوات فى محيط الحادث تحسبا لنشوب حريق بالمكان، مشيرة إلى قطع الكهرباء عن المنطقة وإغلاق محبس الغاز، وتم نزول عدد من العمال من شركة الغاز لإجراء أعمال الإصلاحات.

وأضافت المصادر أنه استمر قطع التيار الكهربائي عن المنطقة قرابة 45 دقيقة ونزل عدد من الأهالي من الشقق السكنية إلى الشارع لمتابعة الإصلاحات وخوفا من حدوث أي خسائر.

وأكد المصادر أنه حتى الآن لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية ولايزال العمال يقومون بأعمال الإصلاحات.

وجاء في تحريات المباحث، أن بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بكسر بماسورة غاز بشارع ترعة الزمر بنطاق منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان تحسبا لوقوع حريق، فيما قام عمال شركة الغاز بفصل الغاز عن المنطق بالكامل لحين إصلاح الكسر.