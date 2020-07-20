ضبط "جيم" مخالف وغرامة 500 جنيه لسيارات وقفت في الممنوع بالدقي

شنت أجهزة حي الدقي، برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الحي، حملة مكبرة أسفرت عن رصد جيم مخالف للتنظيم في شارع الثورة، وتم إخطار مهندس الحي لمراجعة الرسومات الهندسية لتحديد المخالفات وتوعية المواطنين بإمكانية التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات المباني حتى 30/9/2020.

وأكد رئيس الحي، أنه تم تحرير غرامة مالية 500 جنيه للسيارات المخالفة بالانتظار على الرصيف المخصص للمشاة، كما تم مراجعة الجراجات والتنبيه بالالتزام بانتظار السيارات فقط، لافتا إلى أنه في حالة مخالفة ذلك، يقوم الحي بإدارة الجراج للصالح العام.

وأشار رئيس الحي، إلى أنه تم رصد صالون حلاقة بدون ترخيص في شارع مكة، كما تم رفع المحتويات لإيقاف النشاط مع استمرار رفع الإشغالات من أمام الأكشاك والمحلات والكافيهات، وإيداع المضبوطات في مخازن الحي.