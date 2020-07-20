مجدي الهواري يدعو جيش مصر الأبيض لمشاهدة مسرحية "علاء الدين"

أعلن مجدي الهواري، مخرج مسرحية "علاء الدين" عبر "فيس بوك"، دعوة أطباء مصر لحضور العرض الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز ومجموعة من الفنانين.

وكتب "الهواري"، "بكل حب وتقدير واحترام وتحية واجبة تتقدم CairoShow بدعوة الأطباء والأطقم الطبية الجيش الأبيض لحضور عرض مسرحية علاء الدين، ضمن المبادرة الصادرة من قلوب وبإسم كل فنانين مصر وليس فقط من فنانين الفرقة، إلى كل أطباء العالم تقديرا ً لجهودهم المبذولة في مكافحة الأزمة".

وأضاف مخرج العرض، "دي أقل حاجة نقدمها لهم، كما أدعو الاصدقاء الشعراء أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وبهاء الدين محمد أنهم يغردوا لهم بكلمات تعبر عن الحب والإجلال وتبث رسالة الرحمة ونهديها إليهم باسم فنانين مصر في هذا اليوم الذي يود أن يقدمه كل شعوب العالم إليهم ومعتقدش حد فينا يقدر يكتبها أفضل من شعراء مصر تحية للجيش الأبيض باسم فنانين مصر".

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة الفنان أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل وسامي مغاوري، إسلام إبراهيم، محمد جمعة.