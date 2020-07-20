محمد صبحي: أنا عايش في غربة وبتفرج على حاجات صادمة

أكد الفنان محمد صبحي، أن الفن لم يكن يعتمد على ورش الكتابة ولكنه كان يعتمد على الأدباء والمفكرين وفطاحل الفكر والأدب في الستينيات والسبعينيات.

وقال "صبحي" خلال لقاء خاص من مسرحه مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هذا هو السبب في ريادة مصر في هذه الفترة: "فين المفكرين النهاردة وفين الأدباء النهاردة وعايز حد يشاور لي عليهم وفين هما".

وأوضح أنه يشاهد قناة "ماسبيرو زمان": "بتفرج على حاجات صادمة النهاردة وأنا بعيش غربة وكل اللي اتبنى في المجتمع فيه حاجات سيئة كتير بنسيبها وبنعمل الأحسن وفيه حاجات عظيمة تخلينا عنها ويجب أننا نرجع لها تاني".

وتحدث "صبحي"، عن الدراما الرمضانية في الموسم المنقضي، مشيرًا إلى أنه كان يعرف نية العمل من أسماء الطاقم والكاتب والمخرج، مثنيًا على مسلسل الاختيار والذي تم تقديمه بامكانيات ضخمة ونال اعجاب الجمهور بالإجماع.

واشتكى "صبحي" من أزمة النقد الفني في مصر: "عندنا أزمة في النقد" مشيرًا أن النقاد يوجهون الجمهور وصناع الفن للأعمال الجيدة.