سجن ومرض وزواج.. أحداث شغلت الوسط الفني في أسبوع

شهد الوسط الفني هذا الأسبوع العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا

تصدر اسم الفنان محمد رمضان مواقع البحث، بعد الحكم بحبسه، حيث قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد رمضان، سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار المفصول".

وأقام مجدي حلمي، محام الطيار المفصول، دعوى ضد الفنان محمد رمضان، بالسب والقذف، لنشره فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر.

وأصيب أحمد فهمي إثر حركة فجائية أسقطته أرضًا دون التحام مع أحد، أثناء لعبه مباراة كرة قدم مع عدد من أصدقائه.حيث أثبتت الفحوصات والأشعة إصابته بشرخ في الركبة.

ريهام السهلي، أعلنت منذ فترة تعافيها من فيروس كورونا الذي أصابها الشهر الماضي، وعادت مجددًا لتطل على جمهورها من خلال شاشة إكسترا نيوز، لتصدم بخبر وفاة والدتها.

احتفلت المطربة أصالة بخطبة ابنتها شام، و نشرت فيديو عبر انستجرام، وهي تسأل ابنها علي، عن سر شياكته وأناقته، ليؤكد: أن السر حفلة خطوبة شام، إلا أن أصالة ردت سريعا، "والله ما فى حفل جايلنا شخصين ونحن أربعة".

الفنان عبدالرحمن أبو زهرة خطف السوشيال ميديا وأصبح حديث الوسط الفني بعد أن طالب المنتجين بالاستعانة به في الأعمال الفنية، وتجريبه وكأنه وجه جديد ما زال يتحسس خطواته الفنية.