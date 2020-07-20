أبوزهرة: مستوايا ميقلش عن آل باتشينو.. وفيه مؤامرة على كبار الفنانين

أعرب الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن حزنه من رد فعل البعض تجاه تصريحاته التي أسيء فهمها، لافتًا إلى أن البعض تصور أنه مصاب بالاكتئاب بسبب عدم عمله في الفترة الأخيرة.

وقال "أبوزهرة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "الناس تصورت أن عندي اكتئاب عشان مابتشغلش وأنا عمري ماشتكيت من الحكاية دي.. أنا قلت أني حزين على صناعة الفن في مصر".

وأوضح أبوزهرة ان ما يحزنه هو ما آلت إليه صناعة السينما من غموض في شكل مشاهد المسلسلات التي تتلخص في مشهدين أو ثلاثة مجهولة المسار حتى النهاية مشيراً إلى أن اللغة العربية الفصحى تم إهمالها.

وأضاف أبو زهرة ،: "الناس بتشكر فيا بشكل جميل بس مش شايف إنعكاس ده في أعمال تسند ليا .. وكل أعمالي دلوقتي بيتكتب عليها بالبنط العريض ضيف الشرف الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وفي مقابل التغاضي عن انهم يدوني فلوس كتير.

ونفي الفنان، أن يكون سبب حزنه هو الأعمال الفنية لكن الأساس هو فقده لزوجته التي أثرت عليه برحيلها بشكل كبير جداً: "أنا مراتي توفت وأثرت عليا بشكل كبير وده سبب حزني الرئيسي ومالوش علاقة بالعمل الفني وأنا مش حزين على شغلي أنا لكن سبب حزني لقضية عامة تخص العمل الفني، وقلت رأيي يمكن ماعرفتش أعبر كويس بس دي الحقيقة".

وأضاف: "الفن دلوقتي اختزل في أجيال بعينها وأصبح يهتم بالشكل وليس الجوهر بجيل من الشباب مفتول العضلات (بدي بيلندنج) وأصبح الكتاب يكتبوا للشباب فقط وإحنا ذوي التاريخ ماحدش بيسأل فينا ولو سألوا بيدونا عدد محدد من المشاهد لاتتجاوز حلقة أو حلقة ونصف".

وتسائل "أبوزهرة": "فيه مؤامرة علينا ولا إيه؟"، مضيفًا: "كبار الفن بره زي أل بتشينو وغيرهم بيتكتبلهم لحد دلوقتي أعمال وأنا مستوايا مايقلش عنهم بدون مبالغة إنما حقيقة الاتجاه للتأليف الشبابي مش كل حاجة أنا بيؤلمني جداً الكتابة للشباب فقط وإحنا كلنا قاعدين في البيت".

وتابع: "مش معنى أننا كبرنا في السن أن أعمالنا محدش بيشوفها من الأجيال التانية بدليل استمرار نجاح كثير من الأعمال حتى احفادي بيتابعوا كل أعمالي".

واختتم حديثه ناعياً زوجته قائلاً "ربنا يصبرني على فراق زوجتي.. أنا مش قادر أعيش .. دي قضيتي الأصلية ..أنا دلوقتي وحيد كنت قبل ما أنزل الشغل كنت بقول لمراتي إدعيلي ياسلوى دلوقتي قبل ماننزل ببص لصورتها وأقولها إدعيلي ياسلوى.. ده جواز عمره 56 سنة".

لميس الحديدي تعتذر للفنان عبدالرحمن أبوزهرة

من جهتها اعتذرت الإعلامية لميس الحديدي للفنان عبدالرحمن أبوزهرة: "حقك علينا ماتزعلش ياأستاذ.. الفن للكبار مش أكل عيش ده الحياة والنفس"، وقالت الإعلامية، "إن من حق الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة أن يغضب ويحزن فهو فنان كبير أمضى نحو 60 عاماً من العطاء بين المسرح والدراما سواء مسلسلات أو عبر الراديو فجأة تجاهله المنتجون".

وأضافت: "هو زعلان اليومين دول ومن حقه يزعل لأن تجاهله المنتجون هؤلاء من كبار الفنانين الفن بالنسبة ليهم هو الحياة والنفس وإوعوا تفتكروا أن التمثيل بالنسبة لكبار الفنانين هو أجر أو أكل عيش لا ده مش حقيقة نزول هؤلاء القامات ودخولهم للاستديوهات سواء تلفزيون أو راديو هو الاكسجين لهؤلاء".

وأكدت لميس الحديدي أن العمل هو مايمنح الفنان الاكسجين والطاقة ليكمل العطاء والمشوار، لافتة إلى أن "أبوزهرة" علم الأجيال وأصبح لديه أحفاد لكن بقائه الآن هو ليسعد نفسه ويسعد الآخرين، مضيفة: "أنا بحب جداَ ومش عاوزاه يكون زعلان وعاوز أققله ماتزعلش يأاستاذ حقك علينا ".