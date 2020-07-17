فنانة تتهم عبدالرحمن أبوزهرة بالتدخل في ملابس الممثلات: بيشفط الأكسجين

هاجمت الفنانة عفاف مصطفى، الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، متهمة إياه بالإساءة للممثلات صغيرات السن داخل مواقع التصوير، والتدخل في اختيارهن لملابسهن وتصرفاتهن.

وكتبت عفاف عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة، طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان.

وأضافت: لك وقائع عديدة مؤسفة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الاكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالى فى اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل.

وتابعت: أنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللى يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغوله يا غولة عينك حمراء، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك.

يذكر أن عبدالرحمن أبوزهرة قد طالب المنتجين بالاستعانة به في الأعمال الفنية، وتجريبه وكأنه وجه جديد ما زال يتحسس خطواته الفنية.