بسبب كورونا.. "الصحة العالمية" تنصح بالتطعيمات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية

حذر الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، من خطورة الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء المقبل.

وقال خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN" إن الشتاء يشكل بيئة مناسبة لانتشار أي مرض تنفسي وأن الفيروسات تنتشر بين الأشخاص في الأماكن المغلقة ناصحًا المواطنين بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية مشيرًا أن موسم الشتاء القادم سيكون فيه الإنفلونزا مع الكورونا ويجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لذلك.

وأكد حشيش أن ظروف انتشار الإنفلونزا وكورونا واحدة مشددًا على وجوب الحذر في المواصلات وأماكن العمل والمنازل والتوجه للمستشفيات فور ظهور أعراض المرض على الشخص مشددًا على ضرورة تطعيم الأطفال التطعيمات المناسبة ضد الأمراض المختلفة.

واعتبر حشيش أن انخفاض الأعداد في مصر شيء مبشر ويدعوا للتفاؤل مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والترصد للبؤر المحتملة.