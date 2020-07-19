مدبولي: نثمن دور السعودية باليمن وسيكون لنا دور كبير في إعادة إعمارها

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار ووحدة وسلامة وأراضي اليمن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اليمني معين عبدالملك، أنه تناقش مع "عبدالملك" في العديد من الملفات المهمة من خلال الوزراء المرافقين له ومع الوزراء المصريين.

وتابع: "سيكون هناك العديد من اللقاءات الثنائية لاستثمار هذه الزيارة الاستثنائية الهامة جدًا، ورئيس الوزراء اليمني طلب مساعدة مصر في العديد من المجالات".

وأردف: "لدينا الخبرة الكبيرة في مرحلة إعادة الإعمار والبنية الأساسية والتشييد والبناء، وتجربة المدن الجديدة، والتي أطلع عليها رئيس الوزراء، ومع دخول اليمن في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار سيكون هناك دور كبير للشركات المصرية والكيانات الفنية المصرية في دعم عملية إعادة الإعمار في المستقبل".