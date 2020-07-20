الصين: 22 إصابة جديدة بكورونا بينها 17 حالة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، إضافة إلى عدم تسجيل أي إصابات بعدوى محلية في بكين، وذلك لليوم الرابع عشر على التوالي، موضحة أنها تلقت تقاريرا عن 22 حالة إصابة جديدة، بينها 17 بعدوى محلية جميعها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 83682 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ثلاث حالات في مقاطعة سيتشوان، وواحدة في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، وواحدة في مقاطعة شاندونغ، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات الوافدة من الخارج وصل إلى 2012 حالة، حيث غادر منها 1929 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 24 شخصا غادروا المستشفيات أمس الأحد بعد تماثلهم للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 78799 شخصا، مشيرة إلى أن 7204 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 465 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 13 حالة جديدة بدون أعراض بينها 4 حالات وافدة من الخارج، مؤكدة أن إجمالي عدد الحالات بدون أعراض -التي مازالت قيد الملاحظة الطبية- بلغت 154 حالة، منها 87 حالة وافدة.

يذكر أنه حتى نهاية يوم أمس الأحد سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 1885 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 12 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 454 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 1294 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و440 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.