صور.. ندوة حول كود الحماية المدنية الجديد بالبحر الأحمر

نظمت غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، اليوم، ندوة عن كود الحماية المدنية الجديد داخل أحد فنادق الغردقة.

شارك في الندوة 70 من العاملين بالفنادق بالغردقة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بالإضافة إلى 90 مشاركا عبر تطبيق "زووم".

وقال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم، إن الندوة أجابت على التساؤلات حول تطبيق كود الحماية المدنية الجديد بالفنادق بمشاركة حازم فاروق مدير إدارة الحماية المدنية بالبحر الأحمر، وهشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق الرئيسية وعضو لجنة الكود المصري.

وأكد هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر على أهمية بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من أخطار الحريق (كود الحماية المدنية) الخاص بالمنشآت الفندقية، وقال إنه لأول مرة يصدر قرارا يتضمن الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات.

وأوضح أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصري للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التي يوجد استحالة أو صعوبة في تنفيذها، وكذا الاشتراطات التي يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.

وأكد هشام الشاعر على أهمية الكود الموحد للفنادق العائمة، لافتا إلى أنه لم يكن هناك كود للفنادق العائمة في السابق، موضحا أن الكود يتم تطبيقه على الفنادق العائمة الجديدة التي سيتم استحداثها، في حين عالج الكود المشاكل التي كانت تواجه الفنادق القائمة بالفعل، كما تم بحث كافة المشكلات التي تواجه الفنادق الثابتة من خلال المركز القومي للبحوث حتى صدر لها كود خاص.