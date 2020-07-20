الأورمان تنظم معرضا لتوزيع الأثاث على محدودي الدخل في البحيرة

نظمت جمعية الأورمان بالبحيرة، معرضا لتوزيع الأثاث والأجهزة المنزلية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، بقرية عنبر بمركز ومدينة حوش عيسى وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربائية عبارة عن "ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات"، بالإضافة لأثاث المنازل من أنتريهات ومطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

ويتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكدت محافظة البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشادت بتنظيم مثل هذه المعارض والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، معلنة عن توفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.