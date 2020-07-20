القوي العاملة: صرف 7.5 مليون جنيه منحا لـ 7621 عامل غير منتظم بالجيزة

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات هذه الفئة بكل مديرية، وذلك طبقا لائحة تشغيل ورعاية هذه العمالة.

وأوضح محمد عيسى مدير مديرية القوى العاملة بالجيزة ، أن المديرية حددت موعد صرف المنح اعتبارا من 19 يوليو وحتى 18 أغسطس 2020 من أي مكتب بريد علي مستوى الجمهورية، وذلك لنحو 7 آلاف و 621 عاملا غير منتظم سوف يصرفون 7 ملايين و 488 ألف جنيه .