فيديو.. "الشباب" توضح كيفية الاستفادة من مبادرة "دراجتك صحتك"

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن من أهم أهداف مبادرة "دراجتك صحتك"، التسهيل على المواطنين في حركة التنقل بسهولة ويسر، لأنها تعد وسيلة آمنة واقتصادية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في طرح الدراجات وتطويرها لتناسب جميع الاحتياجات، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتنقل لمسافات أطول نسبيا ولطلاب الجامعات.

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم تصنيع دراجة مصرية 100% وفقا لمعايير الجودة العالمية، ونطمح أن تكون مصر هي مصدر لتصدير هذه الدراجات في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى أننا سنستهدف توسيع المراحل الخاصة بـ"دراجتك صحتك" وستشهد المرحلة الثانية إنتاج 2400 دراجة جديدة.

وتابع، أنه للحصول على دراجة من الذين تطرحهم وزارة الشباب والرياضة من خلال الدخول على بوابة مصر للشباب والرياضة أو الموقع الإلكتروني للوزارة ونسجل من خلال اللينك الخاص بمبادرة "دراجتك صحتك"، وإتباع كافة الشروط والضوابط على هذا اللينك، ويتم التسجيل من خلاله وحجز الدراجة وهي متاحة لجميع المواطنين بسعر 1900 جنيه وهي أقل من سعر السوق العادي ومنها مقاسات لجميع الفئات العمرية.