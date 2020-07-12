تفاصيل مبادرة "شباب يبني مصر" أون لاين من وزارة الشباب والرياضة

عبر تقنية الفيديو كونفرانس تدشن وزارة الشباب والرياضة مبادرة لتأهيل الشباب للقيادة تحت عنوان "شباب يبني مصر" أونلاين.

تستعرض "الوطن" تفاصيل المبادرة..

برنامج شباب يبني مصر أونلاين

تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة البرنامج القومي لتدريب وتأهيل القيادات الشبابية تحت شعار "شباب يبني مصر أون لاين".

ويشارك في البرنامج مجموعة من الشباب المتميز في خمس محافظات هي (البحيرة، القاهرة، الدقهلية، شمال سيناء، بورسعيد) لعدد 150 شابا وفتاة بواقع 30 مستفيدا من كل محافظة تمهيدا لتنفيذه في باقي محافظات جمهورية مصر العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مراعاة للظروف الحالية والإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويهدف البرنامج لتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم وإكسابهم المهارات القيادية لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناتهم للنهوض بالوطن وخلق الصف الثاني من الكوادر الشبابية المؤهلة لتولي القيادة في مختلف المجالات وإنشاء جيل قادر على مواجهة التحديات ولديه التأهيل الكافي لزيادة فرصة للتمكين.

محتوى البرنامج

عبارة عن مجموعة من المحاضرات وورش العمل أون لاين في موضوعات اتزان النفس والثبات الانفعالي والتعامل مع الإحباط، وصناعة القائد وأولويات القيادة، والتخطيط الاستراتيجي وتحليل المشكلات، والأمن القومي وإدارة الأزمات بواقع أربعة أيام تدريب يتخللها مهمات (تاسكات) وورقات عمل تطلب من كل متدرب وتكون شرط من شروط تخرجه من البرنامج وحصوله على الشهادة المعتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

موعد تنفيذ البرنامج

يبدأ تنفيذ البرنامج خلال الفترة من يوليو 2020 حتى اكتوبر2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شروط الالتحاق والتسجيل بالبرنامج

الطالب مصري الجنسية.

أن يكون من أبناء محافظات التنفيذ (يتم إرفاق الرقم القومي).

السن من 20 إلى 40 سنة.

لم يحصل على نفس البرنامج من قبل.

لديه خبرة في مجال القيادة (يتم ارفاق السيرة الذاتية CV).

القدرة على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة ويتوفر لديه وسيلة اتصال بالفيديو سواء اجهزة اتصال محمولة او كمبيوتر محمول او كمبيوتر مكتبي وكاميرا ويب.

الالتزام بالتدريب ما قبل التنفيذ على تقنية الفيديو كونفرانس وحضور التدريب كاملا وتنفيذ كل المهام وورقات العمل المطلوبة.

للتسجيل والاشتراك يجب الضغط هنــــــــا.