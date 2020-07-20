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محمود مسلم

القوات الأفغانية تدمر 20 نفقا لطالبان

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(أ.ش.أ)
10:17 ص | الإثنين 20 يوليو 2020
عناصر من حركة طالبان الأفغانية

عناصر من حركة طالبان الأفغانية

دمرت قوات الأمن الأفغانية، 20 نفقا تحت الأرض على الأقل لحركة طالبان خلال عملية في إقليم هلمند الجنوبي.

وذكر فيلق العمليات الخاصة، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم، أنّ مقاتلي طالبان كانوا يخططون لشن هجمات في منطقتي سارباند وديه آدم خان في منطقة جريشك أمس الأحد.

وأضاف فيلق العمليات، أنّ القوات الخاصة الأفغانية أحبطت خطة طالبان لشن هجمات ودمرت الأنفاق، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 مسلحين خلال هذه العمليات.

وأشار الفيلق، إلى أنّ القوات الخاصة نجحت كذلك في تفكيك 12 عبوة ناسفة خلال العمليات، وفجرت 20 نفقا تحت الأرض كان مقاتلو طالبان قد قاموا بحفرها.

من جانبها، لم تعلق طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.

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