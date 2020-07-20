الصحة توضح طرق الحماية من كورونا في أماكن العمل

قدّمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة إرشادات للوقاية من فيروس كورونا في أماكن العمل، وطالبت بالحفاظ على التباعد بمسافة لا تقل عن متر بين جميع الأفراد.

وأوضحت الوزارة أنّه من الضروري ارتداء الكمامات القماشية أو الجراحية طوال ساعات العمل، فضلا عن الحفاظ على نظافة الأيدي باستمرار بغسلها بالماء والصابون أو بفركها بالكحول.

وأضافت أنّه يجب عدم لمس الأنف والفم والعين بالأيدي أثناء خلع الكمامة، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، مشيرة إلى تنظيف الأسطح والأرضيات بالمنظفات والمطهرات باستمرار.

وبيّنت كيفية التهوية الطبيعية للمكان، موضحة أنّه حال التهوية بأجهزة التكييف فيجب تطهير الفلاتر كل 12 ساعة، ونصحت العاملين حال ارتفاع درجات الحرارة أو الشعور بضيق في التنفس بإبلاغ جهة العمل.

وذكرت وزارة الصحة أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 87775 حالة، بينها 28380 حالة تعافت، و4302 حالة وفاة.