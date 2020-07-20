"الصحة": تخطينا ذروة كورونا.. ولا أحد يستطيع توقع موعد "صفر" إصابات

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تخطت مرحلة ذروة الفيروس، وأعداد الإصابات تنخفض لكن لا أحد يستطيع التوقع موعد الوصول إلى صفر إصابات، مؤكدة في الوقت ذاته إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الوصول إلى صفر إصابات بفيروس كورونا.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه كان هناك استعداد قوي منذ بداية أزمة كورونا، والمواطنون أصبح لديهم وعي أكثر وبالتالي يلجأون إلى الطبيب حال الشعور بأعراض، ومعظم الحالات خفيفة ومتوسطة وتعالج من خلال العزل المنزلي، مع انخفاض الحالات الحرجة في الوقت ذاته.

وحول الموجة الثانية، أكدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، أنه لا أحد يستطيع التوقع، بعض الدول تعرضت لموجة ثانية أكثر قسوة، ودول أخرى العكس، والأهم هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أن هناك مفاوضات من قبل مصر للحصول على كمية كبيرة ن لقاح كورونا، معلقة "نسعى للحصول على اللقاح وحقوق الإنتاج أيضا".