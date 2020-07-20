تعافي 123 حالة من كورونا بمستشفيات العزل في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن شفاء وخروج 123 حالة جديدة من فيروس كورونا، اليوم الإثنين، من مستشفيات العزل والإحالة بمدن ومراكز المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4322 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشاد محافظ البحيرة بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، ومثمناً دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نسب الشفاء بالبحيرة تصل أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير في حالات الإصابة والوفيات مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.

وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، وإلى التزايد المستمر في معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.